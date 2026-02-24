Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" – "Карабах": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
Футбол
 
22:00 24.02.2026
"Ньюкасл" – "Карабах": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
Английский "Ньюкасл" и азербайджанский "Карабах" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
карабах, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт, ньюкасл юнайтед
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Английский "Ньюкасл" и азербайджанский "Карабах" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 24 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
24 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ньюкасл
3 : 2
Карабах
04‎’‎ • Сандро Тонали
(Уильям Осула)
06‎’‎ • Жоэлинтон
(Харви Барнс)
52‎’‎ • Свен Ботман
(Киран Триппьер)
51‎’‎ • Camilo Duran
(Джонатан Монтьель)
57‎’‎ • Эльвин Джафаркулиев
(Марко Янкович)
