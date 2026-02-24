https://ria.ru/20260224/nikolaev-2076509813.html
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Николаеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
В Николаеве во вторник прогремел взрыв