Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев

ГААГА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в первый день работы на новой должности позвонил Владимиру Зеленскому, заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Гааги и пообещал в скором времени посетить Киев.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.
Новое коалиционное правительство Нидерландов в составе с партиями D66, VVD и CDA в конце января представило соглашение, в котором зафиксирована общая программа кабмина на 2026-2030 годы. Среди планов правительства – законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Украине.
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил в интервью РИА Новости, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны.
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
6 февраля, 15:46