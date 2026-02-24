Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев

ГААГА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в первый день работы на новой должности позвонил Владимиру Зеленскому, заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Гааги и пообещал в скором времени посетить Киев.