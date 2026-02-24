Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/niderlandy-2076287176.html
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев - РИА Новости, 24.02.2026
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в первый день работы на новой должности позвонил Владимиру Зеленскому, заверил его в дальнейшей поддержке со стороны... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T00:50:00+03:00
2026-02-24T00:50:00+03:00
в мире
нидерланды
гаага
киев
роб йеттен
владимир зеленский
владимир тарабрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_54:101:2058:1228_1920x0_80_0_0_9976104bce3eb0bb2c2aa243c7ea97f1.jpg
https://ria.ru/20260217/niderlandy-2074846256.html
https://ria.ru/20260206/niderlandy-2072722852.html
нидерланды
гаага
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_141:102:1945:1455_1920x0_80_0_0_b16a20e1c6f25a559b30f656b56c35c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, гаага, киев, роб йеттен, владимир зеленский, владимир тарабрин
В мире, Нидерланды, Гаага, Киев, Роб Йеттен, Владимир Зеленский, Владимир Тарабрин
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому посетить Киев

Премьер Нидерландов Йеттен пообещал Зеленскому посетить Киев как можно скорее

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в первый день работы на новой должности позвонил Владимиру Зеленскому, заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Гааги и пообещал в скором времени посетить Киев.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, заявил посол
17 февраля, 06:07
"Вы можете продолжать рассчитывать на нашу поддержку, и я с нетерпением жду возможности посетить Киев как можно скорее", - заявил Йеттен в разговоре с Зеленским, видео которого опубликовано на странице премьера в соцсети Х.
Новое коалиционное правительство Нидерландов в составе с партиями D66, VVD и CDA в конце января представило соглашение, в котором зафиксирована общая программа кабмина на 2026-2030 годы. Среди планов правительства – законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Украине.
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил в интервью РИА Новости, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине, участвуя в материально-техническом обеспечении страны.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Нидерландах высказались о мирном соглашении по Украине
6 февраля, 15:46
 
В миреНидерландыГаагаКиевРоб ЙеттенВладимир ЗеленскийВладимир Тарабрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала