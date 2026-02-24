Рейтинг@Mail.ru
Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:11 24.02.2026 (обновлено: 03:16 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/nauka-2076298139.html
Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана
Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана - РИА Новости, 24.02.2026
Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана
Одну тысячную процента дна океана человек видел своими глазами за более чем 80 лет исследований с использованием подводных аппаратов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T03:11:00+03:00
2026-02-24T03:16:00+03:00
наука
российская академия наук
наука
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138367/81/1383678170_0:452:2000:1577_1920x0_80_0_0_db8ec4af9ab7c0102e5dbfb71f73da42.jpg
https://ria.ru/20260105/ocean-2064659060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138367/81/1383678170_0:77:2000:1577_1920x0_80_0_0_a8b596f7bffec5254a747b6747c6e966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, наука, россия, общество
Наука, Российская академия наук, Наука, Россия, Общество
Российский ученый раскрыл поразительный факт о дне океана

РИА Новости: человек видел своими глазами одну тысячную процента дна океана

© Fotolia / Andrey KuzminГлубины океана
Глубины океана - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Fotolia / Andrey Kuzmin
Глубины океана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Одну тысячную процента дна океана человек видел своими глазами за более чем 80 лет исследований с использованием подводных аппаратов, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
"Я как подводный наблюдатель очень хорошо знаю этот аспект проблемы. Пока ты что-то не увидел своими глазами, ты не можешь говорить о том, что ты это явление изучил. Огромное количество открытий в нашей науке за последние десятилетия произошли именно в сфере, когда мы имели какое-то представление вслепую, а потом оказывались на дне в этих условиях, видели эту "картину жизни" своими глазами и наши представления менялись. Если бы меня раньше спросили (о том, какой процент дна океана человек видел своими глазами – ред.), я бы сказал где-то 1%. Оказалось, одна тысячная процента. И меня эта цифра поразила", - сказал Гебрук.
Он отметил, что визуальные исследования дна Мирового океана с использованием подводных аппаратов ведутся с 1960-х годов.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Как на других планетах". У берегов России обнаружена необычная форма жизни
5 января, 08:00
 
НаукаРоссийская академия наукНаукаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала