Против России руками украинцев воюет НАТО, заявил Полянский

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО. С начала военной фазы они уже потратили 126 миллиардов евро на прямую военную помощь киевскому режиму. Уже принято решение о новых кредитах Украине в 90 миллиардов евро на 2026-2027 год", - сказал дипломат, выступая на круглом столе в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
Он напомнил, что на Россию направлено беспрецедентное санкционное давление. "Которое сочетается с воровством суверенных российских активов", - добавил дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.