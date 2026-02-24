Рейтинг@Mail.ru
Против России руками украинцев воюет НАТО, заявил Полянский
13:06 24.02.2026
Против России руками украинцев воюет НАТО, заявил Полянский
Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.02.2026
россия, украина, москва, дмитрий полянский, нато, обсе
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Полянский, НАТО, ОБСЕ
Против России руками украинцев воюет НАТО, заявил Полянский

Полянский: против России руками украинцев воюет вся военная машина НАТО

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Против России руками украинцев воюет вся финансовая и военная машина стран-членов НАТО. С начала военной фазы они уже потратили 126 миллиардов евро на прямую военную помощь киевскому режиму. Уже принято решение о новых кредитах Украине в 90 миллиардов евро на 2026-2027 год", - сказал дипломат, выступая на круглом столе в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
Он напомнил, что на Россию направлено беспрецедентное санкционное давление. "Которое сочетается с воровством суверенных российских активов", - добавил дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Захарова назвала условие урегулирования ситуации на Украине
