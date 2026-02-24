https://ria.ru/20260224/moshenniki-2076322910.html
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс - РИА Новости, 24.02.2026
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
24.02.2026
В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс
МВД показало мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик".
"Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой "бот" не предоставляет.