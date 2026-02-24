В МВД показали мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик".

"Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении.