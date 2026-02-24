https://ria.ru/20260224/moshennichestvo-2076294199.html
Мошенники стали предлагать россиянам вступить в чат подъезда
Аферисты пишут россиянам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда для получения их персональных данных, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T02:31:00+03:00
общество, россия, мошенники, мошенничество
