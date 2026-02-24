Мошенники стали предлагать россиянам вступить в чат подъезда

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Аферисты пишут россиянам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда для получения их персональных данных, выяснило РИА Новости.

Мошенники пишут жертвам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями.