Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T08:56:00+03:00
экономика
московская биржа
россия
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля
