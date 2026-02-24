Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля - РИА Новости, 24.02.2026
08:56 24.02.2026
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля - РИА Новости, 24.02.2026
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных... РИА Новости, 24.02.2026
2026
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов впервые с 4 февраля

Индекс Мосбиржи впервые с 4 февраля поднялся выше 2800 пунктов

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.29 мск повышается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,02 пункта.
