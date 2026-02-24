Молдавия хочет вести политику против России через Минкультуры, считает Чуря

"Министерство культуры в последнее время после назначения нового министра (Кристиана Жардана – ред.) поменяло свои приоритеты, и, в принципе, ясно, что перед министерством культуры была поставлена задача ведения антироссийской политики. То есть государство будет в будущем цензурировать и проводить отбор приемлемых и неприемлемых артистов. Министерство культуры превращается в инструмент борьбы с российским влиянием в Республике Молдова так же, как это было сделано и с Советом по аудиовизуалу и со многими другими институтами", - сказал Чуря.