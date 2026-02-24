Молдавия хочет вести политику против России через Минкультуры, считает Чуря

КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии поставили перед министерством культуры задачу ведения антироссийской политики, тем самым ведомство превращается в инструмент борьбы с российским влиянием, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
Ранее во вторник министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
"Министерство культуры в последнее время после назначения нового министра (Кристиана Жардана – ред.) поменяло свои приоритеты, и, в принципе, ясно, что перед министерством культуры была поставлена задача ведения антироссийской политики. То есть государство будет в будущем цензурировать и проводить отбор приемлемых и неприемлемых артистов. Министерство культуры превращается в инструмент борьбы с российским влиянием в Республике Молдова так же, как это было сделано и с Советом по аудиовизуалу и со многими другими институтами", - сказал Чуря.
По словам эксперта, очевидно, что данное решение касается, прежде всего, России и стран, которые находятся в близких отношениях с ней. "Постепенно это все будет интенсифицироваться в отношении к России, прежде всего, и тех стран, которые терпимо относятся к творчеству российских артистов, или которые находятся в каких-то союзнических отношениях с Россией", - подчеркнул он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
