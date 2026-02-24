Мишустин пообещал проработать все высказанные перед отчетом Думе инициативы

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что все инициативы депутатов, выдвинутые в ходе его встреч с фракциями в преддверии отчета правительства в Госдуме, будут тщательно рассмотрены и проработаны кабмином.

"Это та самая обратная связь от граждан, важность которой подчеркивает наш президент. Парламентарии выступили с совершенно конкретными инициативами. Все они, конечно, будут тщательно проработаны и рассмотрены", - сообщил Мишустин.