Мишустин пообещал проработать все высказанные перед отчетом Думе инициативы
Мишустин пообещал проработать все высказанные перед отчетом Думе инициативы - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин пообещал проработать все высказанные перед отчетом Думе инициативы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что все инициативы депутатов, выдвинутые в ходе его встреч с фракциями в преддверии отчета правительства в Госдуме,... РИА Новости, 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076365603.html
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что все инициативы депутатов, выдвинутые в ходе его встреч с фракциями в преддверии отчета правительства в Госдуме, будут тщательно рассмотрены и проработаны кабмином.
во вторник собрал совещание с правительством по подготовке к отчету в Госдуме
, который состоится 25 февраля. Ранее глава кабмина провел серию встреч с депутатами всех думских фракций. Премьер отметил, что в ходе этих консультаций предметно обсуждались вопросы, которые имеют принципиальное значение для повышения качества жизни россиян.
"Это та самая обратная связь от граждан, важность которой подчеркивает наш президент. Парламентарии выступили с совершенно конкретными инициативами. Все они, конечно, будут тщательно проработаны и рассмотрены", - сообщил Мишустин.