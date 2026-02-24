Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства - РИА Новости, 24.02.2026
12:20 24.02.2026
Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства
Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства
Многочисленные предложения звучали от депутатов Государственной Думы на встречах с правительством в преддверии отчета кабмина, в том числе насущные для бизнеса... РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства

Мишустин: в преддверии отчета правительства звучали многочисленные предложения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многочисленные предложения звучали от депутатов Государственной Думы на встречах с правительством в преддверии отчета кабмина, в том числе насущные для бизнеса и россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным накануне отчета правительства.
"В преддверии ежегодного отчёта правительства в Государственной думе у нас состоялись встречи, вы знаете об этом, со всеми фракциями Государственной думы. Мы обсуждали достаточно активно текущую повестку дня. От коллег прозвучали многочисленные новые предложения", - сказал Мишустин во время встречи.
Он отметил, что в рамках обсуждения поднимались насущные вопросы, которые волнуют бизнес и население России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов
Вчера, 12:17
 
Россия
Михаил Мишустин
Вячеслав Володин
Госдума РФ
 
 
