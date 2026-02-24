Мишустин рассказал о предложениях депутатов перед отчетом правительства

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многочисленные предложения звучали от депутатов Государственной Думы на встречах с правительством в преддверии отчета кабмина, в том числе насущные для бизнеса и россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.