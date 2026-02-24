https://ria.ru/20260224/miroshnik-2076379313.html
Мирошник рассказал, сколько детей пострадали от атак ВСУ с 2022 года
Около 1160 детей пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года, 240 несовершеннолетних погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 24.02.2026
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
обсе
россия
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Мирошник: 1160 детей пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года