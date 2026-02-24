Рейтинг@Mail.ru
13:15 24.02.2026
Мирошник рассказал, сколько детей пострадали от атак ВСУ с 2022 года
Мирошник рассказал, сколько детей пострадали от атак ВСУ с 2022 года
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Около 1160 детей пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года, 240 несовершеннолетних погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Количество пострадавших детей от деяний украинских боевиков с 2014 года достигло почти 2 тысяч несовершеннолетних граждан. С февраля 2022 года от украинских преступлений пострадало почти 1400 детей, из которых как минимум 240 уже никогда не достигнут своего совершеннолетия", - сказал Мирошник на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ при ОБСЕ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мирошник прокомментировал слова Мерца о российской "нацистской пропаганде"
20 февраля, 18:49
 
