Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Убийства и истязания гражданского населения поставлены Киевом на поток, это один из способов давления на Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Смерть и истязание ни в чем не повинного гражданского населения поставлена на поток и рассматривается как вполне допустимый способ оказания давления на российскую власть и запугивания мирного населения", - сказал Мирошник во время круглого стола по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованного постпредством РФ при ОБСЕ

Он добавил, что эта "возможность" появилась и сохраняется только тогда, когда западные спонсоры киевского режима создают условия неприкосновенности и неподсудности как украинского диктатора, так и его приспешников.