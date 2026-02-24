Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию
12:58 24.02.2026 (обновлено: 13:04 24.02.2026)
Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию
Убийства и истязания гражданского населения поставлены Киевом на поток, это один из способов давления на Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.02.2026
Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Убийства и истязания гражданского населения поставлены Киевом на поток, это один из способов давления на Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Смерть и истязание ни в чем не повинного гражданского населения поставлена на поток и рассматривается как вполне допустимый способ оказания давления на российскую власть и запугивания мирного населения", - сказал Мирошник во время круглого стола по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованного постпредством РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что эта "возможность" появилась и сохраняется только тогда, когда западные спонсоры киевского режима создают условия неприкосновенности и неподсудности как украинского диктатора, так и его приспешников.
"Но так не может продолжаться долго, и украинский режим, и те, кто его снабжает и прикрывает, понесут заслуженное наказание за совершенные киевской диктатурой военные преступления", - подчеркнул посол.
Киев Россия Родион Мирошник ОБСЕ
 
 
