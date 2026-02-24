https://ria.ru/20260224/miroshnik-2076377394.html
Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию
киев
россия
родион мирошник
обсе
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Убийства и истязания гражданского населения поставлены Киевом на поток, это один из способов давления на Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Смерть и истязание ни в чем не повинного гражданского населения поставлена на поток и рассматривается как вполне допустимый способ оказания давления на российскую власть и запугивания мирного населения", - сказал Мирошник
во время круглого стола по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованного постпредством РФ
при ОБСЕ
.
Он добавил, что эта "возможность" появилась и сохраняется только тогда, когда западные спонсоры киевского режима создают условия неприкосновенности и неподсудности как украинского диктатора, так и его приспешников.
"Но так не может продолжаться долго, и украинский режим, и те, кто его снабжает и прикрывает, понесут заслуженное наказание за совершенные киевской диктатурой военные преступления", - подчеркнул посол.