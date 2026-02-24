За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За неделю с 16 по 22 февраля от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 14 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3846 боеприпасов, добавил он.

По данным посла, киевский режим не снижал интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях

"В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей. Кроме того, атакам ВФУ подверглись 16 российских регионов, находящихся на значительном удалении от зоны ведения боевых действий", - подчеркнул Мирошник

Он указал, что чаще всего причиной гибели или ранений мирных жителей становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов.