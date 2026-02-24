Рейтинг@Mail.ru
За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/miroshnik-2076312518.html
За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник
За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник
За неделю с 16 по 22 февраля от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T07:16:00+03:00
2026-02-24T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260212/bpla-2073909503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник, Происшествия
За неделю от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей, заявил Мирошник

Мирошник: с 16 по 22 февраля от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За неделю с 16 по 22 февраля от атак ВСУ погибли 14 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли 14 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях
12 февраля, 14:18
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3846 боеприпасов, добавил он.
По данным посла, киевский режим не снижал интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях.
"В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей. Кроме того, атакам ВФУ подверглись 16 российских регионов, находящихся на значительном удалении от зоны ведения боевых действий", - подчеркнул Мирошник.
Он указал, что чаще всего причиной гибели или ранений мирных жителей становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов.
"За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 94 мирных жителя, что составило порядка 79% от общего числа пострадавших", - отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРодион МирошникПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала