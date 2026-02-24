Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
Хоккей
Хоккей
 
16:00 24.02.2026
"Металлург" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
"Металлург" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
"Металлург" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля
"Металлург" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
металлург (магнитогорск)
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2026
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Металлург" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 24 февраля

Игроки ХК "Металлург"
Игроки ХК Металлург
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "Металлург" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 24 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Металлург Мг
3 : 4
Северсталь
13:05 • Сергей Толчинский
(Макар Хабаров, Даниил Вовченко)
07:46 • Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
09:02 • Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Владимир Ткачев)
03:39 • Данил Веряев
(Иван Подшивалов)
09:40 • Ilya Kvochko
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
08:25 • Михаил Ильин
04:58 • Yanni Kaldis
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей Металлург (Магнитогорск) Северсталь КХЛ 2025-2026 Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
