Рейтинг@Mail.ru
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:18 24.02.2026 (обновлено: 16:33 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/meksika-2076403302.html
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова
Властям Мексики нужно наводить порядок, иначе страна может лишиться права проведения матчей чемпионата мира по футболу под давлением президента США Дональда... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T14:18:00+03:00
2026-02-24T16:33:00+03:00
футбол
мексика
мехико (штат)
сша
дональд трамп
светлана журова
госдума рф
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113872/85/1138728560_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_987201109c01ebbe66273798748a0329.jpg
https://ria.ru/20260224/fifa-2076366468.html
мексика
мехико (штат)
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113872/85/1138728560_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd456c4cefaaaeabf5b9a0ebbdeb43e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мексика, мехико (штат), сша, дональд трамп, светлана журова, госдума рф, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Мексика, Мехико (штат), США, Дональд Трамп, Светлана Журова, Госдума РФ, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова

Журова: Трамп может отобрать матчи ЧМ по футболу у Мексики, ему не нужны риски

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБолельщица сборной Мексики
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Болельщица сборной Мексики. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Властям Мексики нужно наводить порядок, иначе страна может лишиться права проведения матчей чемпионата мира по футболу под давлением президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Министерство обороны Мексики в воскресенье сообщило о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
"Заберут у них эти матчи и проведут в Америке. Трамп такие вещи вряд ли спустит, если его начнут шантажировать этой ситуацией. Так подставлять целую страну, в которой будет проходить чемпионат мира, - это не дело. ФИФА всегда настаивает на том, чтобы в таких местах ничего не угрожало болельщикам. Мексика себе же хуже делает. Неужели государство хочет потерять прибыль от проведения чемпионата мира? Надо наводить порядок, потому что это их реноме", - сказала Журова.
В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира, включая матч открытия.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
ФИФА может лишить Мексику стыковых матчей ЧМ, пишут СМИ
Вчера, 12:26
 
ФутболМексикаМехико (штат)СШАДональд ТрампСветлана ЖуроваГосдума РФМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала