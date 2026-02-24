Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Властям Мексики нужно наводить порядок, иначе страна может лишиться права проведения матчей чемпионата мира по футболу под давлением президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Министерство обороны Мексики в воскресенье сообщило о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
"Заберут у них эти матчи и проведут в Америке. Трамп такие вещи вряд ли спустит, если его начнут шантажировать этой ситуацией. Так подставлять целую страну, в которой будет проходить чемпионат мира, - это не дело. ФИФА всегда настаивает на том, чтобы в таких местах ничего не угрожало болельщикам. Мексика себе же хуже делает. Неужели государство хочет потерять прибыль от проведения чемпионата мира? Надо наводить порядок, потому что это их реноме", - сказала Журова.
В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира, включая матч открытия.