Трамп может отобрать у Мексики матчи ЧМ-2026, считает Журова

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Властям Мексики нужно наводить порядок, иначе страна может лишиться права проведения матчей чемпионата мира по футболу под давлением президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.