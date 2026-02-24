Рейтинг@Mail.ru
Беспорядки в Мексике не повлияют на проведение ЧМ-2026, считает Колосков
13:56 24.02.2026 (обновлено: 14:00 24.02.2026)
Беспорядки в Мексике не повлияют на проведение ЧМ-2026, считает Колосков
Беспорядки в Мексике не повлияют на проведение ЧМ-2026, считает Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Беспорядки в Мексике прекратятся и не повлияют на проведение в стране матчей чемпионата мира 2026 года, сказал РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее СМИ сообщили, что из-за беспорядков Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Мексики межконтинентальные стыковые матчи чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что организация рассмотрит аналогичные действия в отношении матчей основной части турнира только в качестве крайней меры.
"Решение будет принимать ФИФА. Но думаю, что ничего не изменится. Все состоится по расписанию. Сейчас все успокоится. И у меня нет никаких сомнений, что эти события не повлияют на проведение матчей чемпионата мира в Мексике. Мексика останется тем же хозяином матчей, которые были запланированы. Так что волноваться не стоит, все там успокоится", - сказал Колосков.
Мексика должна принять межконтинентальные стыковые матчи 26-31 марта. 13 встреч финальной части запланированы в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.
Министерство обороны Мексики в воскресенье сообщило о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Канада усилила контроль за выдачей виз на ЧМ-2026, пишут СМИ
28 января, 12:29
 
ФутболМексикаМехико (штат)ГвадалахараВячеслав КолосковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Чемпионат мира по футболу 2026
 
