Беспорядки в Мексике не повлияют на проведение ЧМ-2026, считает Колосков

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Беспорядки в Мексике прекратятся и не повлияют на проведение в стране матчей чемпионата мира 2026 года, сказал РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Министерство обороны Мексики в воскресенье сообщило о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Из-за беспорядков были перенесены несколько матчей мужских и женских чемпионатов страны по футболу.