Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике - РИА Новости, 24.02.2026
07:30 24.02.2026
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике
Волна насилия после ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, направлена на запугивание...
2026-02-24T07:30:00+03:00
2026-02-24T07:30:00+03:00
в мире
халиско
вашингтон (штат)
мексика
дональд трамп
беспорядки в мексике
в мире, халиско, вашингтон (штат), мексика, дональд трамп, беспорядки в мексике
В мире, Халиско, Вашингтон (штат), Мексика, Дональд Трамп, Беспорядки в Мексике
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике

РИА Новости: эксперт Торрес: целью насилия в Мексике стало запугивание населения

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Волна насилия после ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, направлена на запугивание населения и удар по имиджу федеральной власти, заявил РИА Новости консультант по государственной политике безопасности Давид Сауседо Торрес.
"Попытка задержания Эль Менчо несколько лет назад (2015 год - ред.) вызвала такие же блокады дорог в различных регионах Мексики. Их цель - прежде всего вызвать панику среди населения", - заявил Сауседо Торрес - специалист с многолетним опытом анализа наркотрафика и вопросов национальной безопасности.
По его словам, блокирование дорог, поджоги транспорта и атаки на объекты инфраструктуры также преследуют цель "установить экономическую и имиджевую цену для правительства" и сорвать проведение силовых операций против организованной преступности.
"Реакция преступной группы нацелена туда, где политическим лидерам больнее всего: ударить по их имиджу, снизить уровень их одобрения актами вандализма, действиями наркотерроризма, вызвать страх в социальных сетях", - добавил Сауседо.
Эксперт по криминальному насилию напомнил, что подобная тактика применялась и ранее в штатах Халиско, Мичоакан, Сакатекас и Гуанахуато. По его словам, карта насильственных акций позволяет увидеть, где картель имеет доминирующее присутствие.
Он отметил, что операция по задержанию Эль Менчо проводилась с использованием разведывательной информации из Вашингтона - об этом сообщили сами мексиканские военные. По оценке специалиста, власти США считали группировку из Халиско главным бенефициаром внутренней войны в противостоящем им картеле Синалоа, которая позволила этой ОПГ расширить контроль над территориями и маршрутами.
"Они выравнивают счет. Они наносят точный удар по картелю Халиско после ударов по картелю Синалоа", - заявил аналитик, допустив, что внутри организации из Халиско теперь возможна борьба за наследство и ее дробление на более мелкие структуры.
По мнению Торреса, ликвидация главаря картеля Халиско является победой для Дональда Трампа, однако она может повлечь "еще большее убийственное насилие в стране". Эта стратегия борьбы с наркоторговлей "в той форме, которую требуют американцы", выгодна Вашингтону и ставит перед Мехико задачу противостояния все более жестоким и отчаянным ОПГ.
"Теперь наркоторговцы картеля Халиско знают, что в операциях по их задержанию власти будут отдавать приоритет применению смертельной силы, а не захвату. Таким образом, у них есть два варианта: сражаться до конца или умереть в руках своих захватчиков. Думаю, они будут стрелять до последней пули, которая у них есть", - заключил собеседник агентства.
В миреХалискоВашингтон (штат)МексикаДональд ТрампБеспорядки в Мексике
 
 
