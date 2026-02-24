https://ria.ru/20260224/meksika-2076301223.html
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ
Власти Мексики за год тайно переправили США почти 100 членов наркокартелей, находящихся в розыске, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T03:55:00+03:00
в мире
сша
мексика
мехико (штат)
беспорядки в мексике
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ
