Рейтинг@Mail.ru
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/meksika-2076301223.html
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ
Власти Мексики за год тайно переправили США почти 100 членов наркокартелей, находящихся в розыске, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T03:55:00+03:00
2026-02-24T03:55:00+03:00
в мире
сша
мексика
мехико (штат)
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
https://ria.ru/20260223/meksika-2076275584.html
https://ria.ru/20260223/arfush-2076256684.html
сша
мексика
мехико (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика, мехико (штат), беспорядки в мексике
В мире, США, Мексика, Мехико (штат), Беспорядки в Мексике
Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ

NYP: Мексика за год тайно переправила в США почти сто членов наркокартелей

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Мексики за год тайно переправили США почти 100 членов наркокартелей, находящихся в розыске, сообщает газета New York Post.
"Мексика тайно переправила в США около 100 подозреваемых в торговле наркотиками членов наркокартелей для судебных разбирательств после того, как президент Трамп в прошлом году назвал эти группировки иностранными террористическими организациями и оказал давление на мексиканское правительство с целью заставить его сотрудничать", - пишет издание.
Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско
Вчера, 22:00
В общей сложности, начиная с февраля 2025 года, мексиканские военные тремя партиями перевезли в США 92 преступника. Среди них также был брат убитого лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
Вчера, 19:30
 
В миреСШАМексикаМехико (штат)Беспорядки в Мексике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала