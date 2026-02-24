https://ria.ru/20260224/medrabotniki--2076421352.html
Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн
Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн
Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн
Через портал госуслуг Московской области стала доступна подача заявлений на прохождение аттестации для медицинских сотрудников региона. Уже зарегистрировано...
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Через портал госуслуг Московской области стала доступна подача заявлений на прохождение аттестации для медицинских сотрудников региона. Уже зарегистрировано более 50 тысяч онлайн-заявлений, сообщил 360.ru
Услуга размещена на сайте в соответствующем подразделе "Документы" – "Другое". Подать заявление вправе специалисты, работающие в учреждениях здравоохранения Подмосковья.
Медицинские работники могут претендовать на получение второй, первой или высшей категории каждые два года после присвоения предыдущей квалификации.
Сама процедура бесплатная. Достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить анкету и приложить требуемые документы. Далее медицинским работникампредстоит сдать экзамен и пройти устное собеседование.