Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн

Медицинский работник в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Через портал госуслуг Московской области стала доступна подача заявлений на прохождение аттестации для медицинских сотрудников региона. Уже зарегистрировано более 50 тысяч онлайн-заявлений, сообщил 360.ru

Услуга размещена на сайте в соответствующем подразделе "Документы" – "Другое". Подать заявление вправе специалисты, работающие в учреждениях здравоохранения Подмосковья.

Медицинские работники могут претендовать на получение второй, первой или высшей категории каждые два года после присвоения предыдущей квалификации.