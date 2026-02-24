Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
Новости Подмосковья
 
15:13 24.02.2026
Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн
Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)

Свыше 50 тысяч заявок на аттестацию медработников в МО оформили онлайн

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Через портал госуслуг Московской области стала доступна подача заявлений на прохождение аттестации для медицинских сотрудников региона. Уже зарегистрировано более 50 тысяч онлайн-заявлений, сообщил 360.ru.
Услуга размещена на сайте в соответствующем подразделе "Документы" – "Другое". Подать заявление вправе специалисты, работающие в учреждениях здравоохранения Подмосковья.
Медицинские работники могут претендовать на получение второй, первой или высшей категории каждые два года после присвоения предыдущей квалификации.
Сама процедура бесплатная. Достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить анкету и приложить требуемые документы. Далее медицинским работникампредстоит сдать экзамен и пройти устное собеседование.
 
