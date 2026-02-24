Макроны снова опозорились, раскрыв тайные увлечения первой леди Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон покидают избирательный участок. 11 июня 2017 года

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Очередные проблемы в Елисейском дворце — Брижит Макрон уже не остановить. Скандалы преследуют французскую первую леди.

Чем президентская чета снова неприятно шокировала общественность?

Неловкое прибытие

Очередной эпизод произошел во время трехдневного визита президентской четы в Индию с 17 по 19 февраля. Видеокадры из аэропорта запечатлели момент, когда Эммануэль Макрон после открытия двери самолета внезапно скрылся в салоне, оставив супругу одну перед открытым проемом.

Брижит несколько мгновений стояла в неловком ожидании, затем обратилась к члену экипажа, и только спустя некоторое время президент вернулся, после чего они наконец начали спуск по трапу.

"Что же там все-таки произошло?!" — написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, намекая на явную неловкость ситуации.

"Это не дождь"

Но это лишь вершина айсберга. В конце прошлого года репутация Брижит пострадала сразу от двух ударов. Первый нанесла украинская телеведущая Лидия Таран, обратившая внимание на состояние Елисейского дворца. Оказалось, что окна президентской резиденции настолько грязные, что сквозь них трудно разглядеть происходящее на улице.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — иронично заметила Таран.

Хотя представить себе первую леди Франции с тряпкой в руках довольно сложно, вопрос о том, почему она не может распорядиться навести элементарный порядок в резиденции, прозвучал вполне резонно.

"Мерзкие женщины"

Второй удар оказался куда серьезнее. В сети завирусилось видео, на котором Брижит Макрон позволяет себе нецензурные выражения в адрес феминисток, пытавшихся сорвать концерт комика Ари Абиттана.

Против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, которое закрыли спустя три года. Активистки сочли это решение несправедливым и выразили протест.

Когда Абиттан за кулисами признался первой леди, что ему страшно, она ответила : "Если эти мерзкие женщины здесь, мы их выгоним". Фраза, конечно, сразу же вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Представители феминистских организаций были возмущены.

"Слова, что она использовала, многое говорят о ее взглядах, политический посыл крайне шокирующий. Это еще один плевок в сторону жертв и феминистских организаций", — приводит издание Франс Пресс слова одной из активисток, участвовавших в акции.

"Пора Макронам уходить!"

Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон попыталась защитить первую леди.

"Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути, решение суда больше не имеет никакой значимости. Меня это глубоко поразило", — сказала Брежон, добавив, что первая леди не должна публично извиняться за свои слова.

Однако эти попытки реабилитации утонули в волнах новой критики. Актриса Жюдит Годреш, возглавляющая во Франции движение по борьбе с сексуальным насилием #MeToo, лидер левой партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри высказались нелицеприятно.

"Мы начали с того, что права женщин объявили важной задачей президентского срока, а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макрон уходить", — написала Обри в соцсети Х.

Война с американской журналисткой

Наиболее серьезный вызов для Брижит — противостояние с американской журналисткой Кэндис Оуэнс, которая поставила под сомнение половую принадлежность первой леди. Недавно журналистка обвинила президентскую чету в подготовке покушения на нее.

Супруги Макрон подали в суд и добиваются возмещения ущерба. Их адвокат Тома Клэр заявил, что они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании и предоставить фото и "научные" доказательства того, что Брижит родилась женщиной.

Оуэнс в ответ заявила, что "США — не Европа, и у них есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот". Судя по всему, эта история только начинается

Интимные ритуалы супругов Макрон

На фоне всех этих скандалов французское издание Closer сообщило , что Брижит находится на грани нервного срыва. Чтобы справиться с психологическим давлением, первая леди начала вести личный дневник, записывая в него свои "душевные порывы".

В то же время журналисты Paris Match обнаружили в колонках Брижит упоминание об особом "интимном ритуале" с супругом. Каждый вечер они откровенно беседуют о прошедшем дне.

"У меня всегда уши готовы слушать. Каждый вечер мы обсуждаем вместе прошедший день и рассказываем друг другу то, что услышали друг о друге. Я должна быть внимательной ко всему и делать все возможное, чтобы его защитить", — приводятся в материале слова Брижит.

Рейтинги падают, давление растет

Усугубляет ситуацию падение рейтингов Эммануэля Макрона. В прошлом году процент одобрения действий французского президента упал до рекордно низких 11 процентов. Это добавляет напряжения и без того сложной обстановке в президентской семье.