Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
09:02 24.02.2026
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев очень сильно выступил на Олимпийских играх в Италии, но в некоторых гонках обстоятельства не... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
лыжные гонки
спорт
италия
сергей ардашев
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
италия
Новости
ru-RU
спорт, италия, сергей ардашев, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде

Ардашев: результат Коростелева на ОИ не совсем объективный, лыжи катили хуже

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев очень сильно выступил на Олимпийских играх в Италии, но в некоторых гонках обстоятельства не позволили занять более высокое место.
На Играх выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м.
Дарья Непряева
Российским лыжникам не хватило полной сервис-бригады на ОИ, заявил Немтинов
Вчера, 18:25
"Смотрел все гонки. Наши спортсмены молодцы. Жаль, что не удалось взять медаль. Но, как говорится, все впереди. Савелий - красавчик, во всех гонках бежал очень сильно. Даже "разделку" прошел мощно, но там сыграли погодные условия. Он стартовал в дальних номерах, а когда снег становится влажным, на спусках можно проигрывать по пять секунд, а за всю трассу - и полминуты. Поэтому результат не совсем объективный", - сказал Ардашев.
Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. "Что касается полтинника, норвежцы очень сильные. Мы с ребятами смотрели и удивлялись, как вообще можно так бежать. И еще при этом не менять лыжи! Пробежать 50 километров в такую погоду - это фантастика", - добавил Ардашев.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Крянин оценил медальные шансы российских лыжников на следующей Олимпиаде
22 февраля, 16:23
 
Лыжные гонкиСпортИталияСергей АрдашевСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
Версия 2023.1 Beta
