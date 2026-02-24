Лыжник Ардашев оценил выступление Коростелева на Олимпиаде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лыжник Сергей Ардашев заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев очень сильно выступил на Олимпийских играх в Италии, но в некоторых гонках обстоятельства не позволили занять более высокое место.
На Играх выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м.
"Смотрел все гонки. Наши спортсмены молодцы. Жаль, что не удалось взять медаль. Но, как говорится, все впереди. Савелий - красавчик, во всех гонках бежал очень сильно. Даже "разделку" прошел мощно, но там сыграли погодные условия. Он стартовал в дальних номерах, а когда снег становится влажным, на спусках можно проигрывать по пять секунд, а за всю трассу - и полминуты. Поэтому результат не совсем объективный", - сказал Ардашев.
Весь пьедестал в мужском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. "Что касается полтинника, норвежцы очень сильные. Мы с ребятами смотрели и удивлялись, как вообще можно так бежать. И еще при этом не менять лыжи! Пробежать 50 километров в такую погоду - это фантастика", - добавил Ардашев.