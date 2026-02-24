https://ria.ru/20260224/london-2076346205.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 24.02.2026
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 297 новых позиций, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:11:00+03:00
2026-02-24T11:11:00+03:00
2026-02-24T11:18:00+03:00
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260223/vengriya-2076236657.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, санкции в отношении россии
Великобритания, В мире, Санкции в отношении России
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций