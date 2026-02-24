Рейтинг@Mail.ru
Британия расширила антироссийский санкционный список
11:11 24.02.2026 (обновлено: 11:18 24.02.2026)
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 297 новых позиций, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:11:00+03:00
2026-02-24T11:18:00+03:00
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, внеся в него 297 новых позиций, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
"Добавлено 297 новых наименований в рамках санкционного режима по России", - сказано там.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Венгрия заблокировала новый пакет санкций против России и кредит Киеву
23 февраля, 17:06
 
