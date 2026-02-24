Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
 
21:51 24.02.2026
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T21:51:00+03:00
2026-02-24T21:51:00+03:00
хоккей
спорт
рушан рафиков
даниил мисюль
максим шалунов
локомотив (ярославль)
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, рушан рафиков, даниил мисюль, максим шалунов, локомотив (ярославль), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Максим Шалунов, Локомотив (Ярославль), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

© Соцсети ХК "Локомотив"Хоккеисты "Локомотива"
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Соцсети ХК "Локомотив"
Хоккеисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (5-я минута), Даниил Мисюль (37) и Максим Шалунов (59). Гол гостей на счету Никиты Гусева (24).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
3 : 1
Динамо Москва
04:27 • Рушан Рафиков
(Андрей Сергеев, Yegor Surin)
16:37 • Даниил Мисюль
18:59 • Максим Шалунов
(Никита Черепанов)
03:38 • Никита Гусев
(Дилан Сикура, Джордан Уил)
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд и с 85 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" (68 баллов), прервавшее четырехматчевую победную серию, идет на седьмой позиции на Западе.
В следующем матче москвичи и ярославцы на выезде сыграют с петербургским СКА 26 и 28 февраля соответственно.
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
Вчера, 19:36
"Северсталь" в овертайме обыграла "Металлург" в матче КХЛ
ХоккейСпортРушан РафиковДаниил МисюльМаксим ШалуновЛокомотив (Ярославль)ХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
