"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T21:51:00+03:00
хоккей
спорт
рушан рафиков
даниил мисюль
максим шалунов
локомотив (ярославль)
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ