24.02.2026
19:03 24.02.2026
Лавров поздравил главу МИД Вьетнама с Новым годом по лунному календарю
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга с Новым годом по лунному календарю. РИА Новости, 24.02.2026
россия, вьетнам, сергей лавров
Россия, Вьетнам, Сергей Лавров
Лавров поздравил главу МИД Вьетнама с Новым годом по лунному календарю

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга с Новым годом по лунному календарю.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама во вторник отметил положительное развитие отношений двух стран. Глава государства также поздравил его с Новым годом по лунному календарю.
"В свою очередь, хочу, как это сделал и президент Путин пару часов назад, поздравить Вас, всех наших вьетнамских друзей с Новым годом по лунному календарю, праздником Тет, пожелать вам всем доброго здоровья, удачи и новых свершений на благо вьетнамского народа", - сказал Лавров в ходе встречи.
В свою очередь, Ле Хоай Чунг поздравил главу российского МИД с Днем защитника Отечества и прошедшим Днем дипломата.
