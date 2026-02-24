https://ria.ru/20260224/kubok-2076392594.html
Матч Кубка России между "Арсеналом" и "Локомотивом" перенесли в Химки
Матч Кубка России между "Арсеналом" и "Локомотивом" перенесли в Химки
Домашний матч тульского "Арсенала" против московского "Локомотива" в рамках 1/4 финала плей-офф пути регионов Кубка России по футболу пройдет на стадионе в... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T13:42:00+03:00
2026-02-24T13:42:00+03:00
2026-02-24T13:47:00+03:00
футбол
арсенал (тула)
кубок россии по футболу
локомотив (москва)
