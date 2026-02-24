https://ria.ru/20260224/kreditka-2076347461.html
Россиян предупредили об опасности неиспользуемой кредитки
2026-02-24T11:18:00+03:00
экономика
россия
кредитная история
россия
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может стать угрозой для финансовой репутации, в том числе при рассмотрении заявки на ипотеку, рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.
«
"Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая - забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход - 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на "запасной" карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать", - объяснил эксперт "Газете.ru
".
По словам Широкова, автоматические скоринговые системы, оценивающие заявки, видят все открытые кредитные линии и могут интерпретировать длительное неиспользование кредитки как неумение пользоваться такими продуктами.
"Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов. Неиспользуемая кредитка - это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", - подчеркнул эксперт.