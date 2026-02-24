Россиян предупредили об опасности неиспользуемой кредитки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может стать угрозой для финансовой репутации, в том числе при рассмотрении заявки на ипотеку, рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.

"Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов. Неиспользуемая кредитка - это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", - подчеркнул эксперт.