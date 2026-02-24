Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россияне в январе оформляли потребкредиты в среднем на 152,9 тысячи рублей – это более чем на четверть больше уровня годичной давности, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

Так, средняя сумма потребительского кредита в начале текущего года выросла по сравнению с уровнем годом ранее на 29%, составив 152,9 тысячи рублей.

Количество оформленных россиянами кредитов увеличилось на 14% в годовом выражении, составив 1,7 миллиона ссуд. В результате общий объем выдач вырос в 1,5 раза – до 261,9 миллиарда рублей.