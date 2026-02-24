https://ria.ru/20260224/kredit-2076289748.html
Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть
Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть - РИА Новости, 24.02.2026
Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть
Россияне в январе оформляли потребкредиты в среднем на 152,9 тысячи рублей – это более чем на четверть больше уровня годичной давности, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T01:17:00+03:00
2026-02-24T01:17:00+03:00
2026-02-24T01:17:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть
РИА Новости: россияне в январе оформляли потребкредиты на 152,9 тысячи рублей
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россияне в январе оформляли потребкредиты в среднем на 152,9 тысячи рублей – это более чем на четверть больше уровня годичной давности, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, средняя сумма потребительского кредита в начале текущего года выросла по сравнению с уровнем годом ранее на 29%, составив 152,9 тысячи рублей.
Количество оформленных россиянами кредитов увеличилось на 14% в годовом выражении, составив 1,7 миллиона ссуд. В результате общий объем выдач вырос в 1,5 раза – до 261,9 миллиарда рублей.
При этом портфель выданных потребкредитов в январе сократился в годовом выражении на 16% - до 8,4 триллиона рублей.