Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:38 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/koutino-2076475328.html
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"
Московский ЦСКА рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника "Барселоны" и "Ливерпуля" Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T17:38:00+03:00
2026-02-24T17:38:00+03:00
футбол
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_083822a76b9df3f7905ace2ddd35ae55.jpg
https://ria.ru/20260224/rpl-2076420796.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf6b0c211af906d0ca8aec8968f2bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
филиппе коутиньо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"

ЦСКА рассматривает возможность подписания экс-игрока "Ливерпуля" Коутиньо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБразильский полузащитник Филиппе Коутиньо
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника "Барселоны" и "Ливерпуля" Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама", сообщает "Спорт-Экспресс".
Коутиньо выступал за команду с июля 2024 года. 15 февраля болельщики освистали футболиста во время первого тайма матча чемпионата Бразилии против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил полузащитника в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных. 21 февраля "Васко да Гама" досрочно расторг контракт с Коутиньо по инициативе игрока.
Коутиньо 33 года, он является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры он представлял итальянский "Интер", испанские "Эспаньол" и "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Флажок с символикой Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В РПЛ раскрыли план действий в случае сильных снегопадов в дни матчей
Вчера, 15:10
 
ФутболФилиппе КоутиньоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Футбольные трансферы и слухи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала