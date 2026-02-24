https://ria.ru/20260224/koutino-2076475328.html
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля" - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"
Московский ЦСКА рассматривает вариант с подписанием бывшего полузащитника "Барселоны" и "Ливерпуля" Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T17:38:00+03:00
2026-02-24T17:38:00+03:00
2026-02-24T17:38:00+03:00
футбол
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_083822a76b9df3f7905ace2ddd35ae55.jpg
https://ria.ru/20260224/rpl-2076420796.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf6b0c211af906d0ca8aec8968f2bb6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппе коутиньо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-звезды "Ливерпуля"
ЦСКА рассматривает возможность подписания экс-игрока "Ливерпуля" Коутиньо