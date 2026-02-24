https://ria.ru/20260224/kosmetolog-2076320867.html
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за пристрастия к косметологии и пластическим операциям, скончался...
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
Sun: "король губ" Джордан Парк умер после процедуры у косметолога
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за пристрастия к косметологии и пластическим операциям, скончался после очередной неудачной бьюти-процедуры, двое человек подозреваются в непредумышленном убийстве, сообщает издание Sun.
"Трагически погиб прозванный "королем губ" телезвезда, одержимый Ким Кардашьян. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве", - говорится в публикации
Отмечается, что смерть 34-летнего мужчины наступила еще 18 февраля. Полиция полагает, что перед этим ему делали косметологическую процедуру. Задержанные вскоре были отпущены под залог на время расследования.
Издание напоминает, что сам Парк работал косметологом - в 2024 году он был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины в результате увеличения ягодиц. До момента своей гибели Парк находился под залогом, обвинения ему так и не были предъявлены.