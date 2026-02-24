Рейтинг@Mail.ru
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/kosmetolog-2076320867.html
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ
Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за пристрастия к косметологии и пластическим операциям, скончался... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:11:00+03:00
2026-02-24T09:11:00+03:00
в мире
sun
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a64c1ff3b6e98e6df3e3f7610355358f.jpg
https://ria.ru/20260207/kosmetolog-2072943174.html
https://ria.ru/20260219/smi-2075460145.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_209cc369d3ac1736dbb6d0e87d7b439c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, sun, лондон
В мире, Sun, Лондон
В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ

Sun: "король губ" Джордан Парк умер после процедуры у косметолога

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за пристрастия к косметологии и пластическим операциям, скончался после очередной неудачной бьюти-процедуры, двое человек подозреваются в непредумышленном убийстве, сообщает издание Sun.
"Трагически погиб прозванный "королем губ" телезвезда, одержимый Ким Кардашьян. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве", - говорится в публикации.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции
7 февраля, 23:02
Отмечается, что смерть 34-летнего мужчины наступила еще 18 февраля. Полиция полагает, что перед этим ему делали косметологическую процедуру. Задержанные вскоре были отпущены под залог на время расследования.
Издание напоминает, что сам Парк работал косметологом - в 2024 году он был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины в результате увеличения ягодиц. До момента своей гибели Парк находился под залогом, обвинения ему так и не были предъявлены.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Британского экс-принца Эндрю задержали из-за скандала с Эпштейном
19 февраля, 13:17
 
В миреSunЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала