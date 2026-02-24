В Британии умер "король губ" после процедуры у косметолога, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как "король губ" из-за пристрастия к косметологии и пластическим операциям, скончался после очередной неудачной бьюти-процедуры, двое человек подозреваются в непредумышленном убийстве, сообщает издание Sun.

"Трагически погиб прозванный "королем губ" телезвезда, одержимый Ким Кардашьян. Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве", - говорится в публикации

Отмечается, что смерть 34-летнего мужчины наступила еще 18 февраля. Полиция полагает, что перед этим ему делали косметологическую процедуру. Задержанные вскоре были отпущены под залог на время расследования.