Врио губернатора Тверской области Королев утвердил концепцию отдыха детей
Тверская область
 
14:55 24.02.2026
Врио губернатора Тверской области Королев утвердил концепцию отдыха детей
2026
Тверская область
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Концепцию отдыха и оздоровления детей в Тверской области утвердили на заседании правительства региона под руководством временно исполняющего обязанности губернатора области Виталия Королева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что летние оздоровительные кампании – это не просто возможность для детей отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.
"Концепция должна определить основные направления нашей работы. В первую очередь, это строительство и модернизация зданий загородных лагерей, тематическое наполнение смен, подготовка персонала. Особенно важна вовлеченность отдыхающих подростков в программы патриотического и трудового воспитания, профессиональной ориентации, добровольческой деятельности. Необходимо максимально использовать возможности федеральных программ для решения стоящих перед регионом задач в организации отдыха и оздоровления детей", — цитирует пресс-служба Королева.
В последние годы в области фиксируется рост числа летних площадок за счет расширения таких форматов, как лагеря труда и отдыха, дневного пребывания и палаточные. Всего в прошлом году было задействовано 993 лагеря — на 357 больше, чем в 2022-м. Почти в два раза выросло количество отдохнувших ребят — до 97 664 человек. Общий охват учащихся отдыхом составил 70%.
В лагерях дневного пребывания, действующих при школах, ребята занимаются творчеством и спортом, посещают учреждения культуры. В лагерях труда и отдыха занимаются общественно полезной деятельностью, в палаточных знакомятся с основами поисковой работы. В прошлом году было проведено более 500 многодневных пешеходных, велосипедных, водных и комбинированных походов.
Отдельное внимание уделяется летней активности детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей, тех, кто находится в непростой жизненной ситуации, а также детей с ограничениями по здоровью. Регион также гостеприимно принимает школьников из Донбасса и приграничных территорий.
Проводится ремонт действующих корпусов и создание новых. Благодаря обустройству модульных конструкций увеличивается число мест для проживания и расширяется сезонность отдыха. Такие объекты введены в "Спутнике" под Тверью и "Зарнице" в Ржевском округе. В этом году современные быстровозводимые корпуса при федеральной поддержке планируется открыть в "Лесной сказке" и "Буревестнике" Бежецкого и Калязинского округов.
В прошлом году в организации летнего отдыха было задействовано около 11 тысяч человек. Для подготовки квалифицированных специалистов создан ресурсный центр "Вожатый Тверской области", которым в 2025-м охвачено около 5,3 тысячи специалистов — педагогов, помощников вожатых, практикантов вузов и колледжей.
Задачи в рамках реализации концепции — расширение доступности и качества летнего отдыха детей. Это продолжение практики по созданию лагерей дневного пребывания на базе учреждений допобразования, укрепление материально-технической базы объектов и другие мероприятия.
Предполагается, что результатами реализации концепции станут расширение общей вместимости загородных лагерей до более 3,2 тысячи человек в одну смену и повышение охвата детей отдыхом и оздоровлением до 85% к 2030 году.
Тверская область
 
 
