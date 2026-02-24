https://ria.ru/20260224/kirov-2076479178.html
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам - РИА Новости, 24.02.2026
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам
Следователи в Кирове проводят проверку размещенных в СМИ сведений о развращении тренером по танцам несовершеннолетних учениц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:55:00+03:00
2026-02-24T17:55:00+03:00
2026-02-24T17:55:00+03:00
происшествия
киров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251207/delo-2060447521.html
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам
СК в Кирове проверяет информацию о пристававшем к ученицам преподавателе танцев