В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам - РИА Новости, 24.02.2026
17:55 24.02.2026
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам
2026
В Кирове проверят сообщения о тренере по танцам, пристававшем к ученицам

СК в Кирове проверяет информацию о пристававшем к ученицам преподавателе танцев

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Следователи в Кирове проводят проверку размещенных в СМИ сведений о развращении тренером по танцам несовершеннолетних учениц, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в Кирове руководитель школы танцев совершал противоправные действия в отношении своих несовершеннолетних воспитанниц. В частности, сообщается, что мужчина якобы приставал к своим юным ученицам и развращал их.
"По данному факту организована процессуальная проверка. Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, совращавшем школьниц
7 декабря 2025, 20:20
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
