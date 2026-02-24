Есть множество свидетельств ядерных устремлений Киева, заявили в МИД

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Свидетельств ядерных устремлений Киева – множество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.