Есть множество свидетельств ядерных устремлений Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2026
16:56 24.02.2026 (обновлено: 17:23 24.02.2026)
Есть множество свидетельств ядерных устремлений Киева, заявили в МИД
в мире, россия, мария захарова, киев, великобритания
В мире, Россия, Мария Захарова, Киев, Великобритания
Есть множество свидетельств ядерных устремлений Киева, заявили в МИД

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Свидетельств ядерных устремлений Киева – множество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.
"Свидетельств ядерных устремлений Киева – множество", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО
Вчера, 17:00
Дипломат напомнила о заявлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции 2022 года о готовности Киева пересмотреть свой безъядерный статус, а также о его последующих высказываниях на эту тему.
"Немало накопилось и спекуляций со стороны украинских депутатов и должностных лиц различных мастей на предмет возвращения Украине ядерного оружия, от которого она, дескать, "опрометчиво" отказалась при присоединении к ДНЯО, или размещения американского ядерного оружия на украинской территории", - уточнила Захарова.
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми
Вчера, 16:59
 
