В Хабаровском крае более 100 мам-студенток получили выплату по нацпроекту - РИА Новости, 24.02.2026
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:49 24.02.2026
В Хабаровском крае более 100 мам-студенток получили выплату по нацпроекту
хабаровский край
социальные выплаты
Хабаровский край, Социальные выплаты
Девушка с ребенком работает
© iStock.com / petrunjela
Девушка с ребенком работает. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 фев - РИА Новости. В Хабаровском крае более 100 мам-студенток получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей по национальному проекту, она направлена на улучшение качества жизни молодых семей и демографической ситуации в регионе, сообщает краевое правительство.
Поддержка молодых семей - важная задача нацпроекта "Семья", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мера поддержки введена в 2025 году, и с начала ее реализации уже 117 жительниц региона, совмещающих материнство с очным обучением, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
Право на получение выплаты имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, гражданки России, обучающиеся очно в вузах или колледжах региона, уточняют краевые власти. Ребенок должен быть рожден, начиная с 1 января 2025 года. При рождении двух и более детей одновременно единовременная выплата назначается на каждого ребенка, отметили в правительстве региона.
"Я студентка второго курса Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. В сентябре 2025 года в нашей семье появилась дочь. Узнали, что есть такая выплата для мам-студенток, и оформили ее. Это очень существенная поддержка от государства... Рады, что есть президентские нацпроекты, в рамках которых осуществляется поддержка семей", - приводятся в сообщении слова одной из получателей выплаты жительницы Комсомольска-на-Амуре Алёны Валовой.
По данным краевого правительства, также семье предоставлена единовременная выплата при рождении первого ребенка в 45 688 рублей, которая предоставляется по региональному проекту "Поддержка семьи" президентского нацпроекта "Семья", сообщают краевые власти. С начала года ее получили 197 семей на общую сумму 8,03 миллиона рублей.
В крае введена еще одна мера поддержки, предоставляемая студенткам, обучающимся очно в вузах и ссузах на территории региона, в связи с рождением ребенка на период учебы. Она будет выплачиваться до достижения малышом трех лет в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2026 году он составляет 25 186 рублей (пересчитывается ежегодно - ред.). Обязательное условие - женщина и ребенок должны проживать в Хабаровском крае, отметили в региональном правительстве.
 
Хабаровский край
 
 
