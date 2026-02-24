Глава района Хабаровского края решил отправиться в зону СВО

ХАБАРОВСК, 24 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО), сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Глава Хабаровского муниципального района Сергей Александрович Будкин принял решение отправиться в зону СВО. С большим уважением отношусь к его поступку, это решение настоящего мужчины. Для меня оно не стало неожиданным – Сергей Александрович большую часть своей жизни посвятил службе на благо России", - написал Демешин в Telegram-канале.
Как сообщил глава региона, Будкин после окончания Голицынского военного института Пограничных войск более 20 лет посвятил службе в ФСБ России. За это время он получил медаль Суворова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, две медали "За отвагу", два ордена Мужества, медаль "За спасение заложников 1–3 сентября 2004 года г.Беслан". И это не все его награды, отметил Демешин.
"Мы договорились, что, выполнив свой воинский долг, примерно через полгода Сергей Александрович вернется на свою должность и продолжит развивать Хабаровский район", - заключил губернатор.
Сергей Будкин родился 7 мая 1972 года в городе Корсаков Сахалинской области. Стал руководить Хабаровским районом с 17 декабря 2024 года.
Легко ли быть русским
Вчера, 08:00