Глава района Хабаровского края решил отправиться в зону СВО
09:34 24.02.2026
Глава района Хабаровского края решил отправиться в зону СВО
Глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО), сообщил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2026
россия
корсаков
сахалинская область
дмитрий демешин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
корсаков
сахалинская область
Россия, Корсаков, Сахалинская область, Дмитрий Демешин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ХАБАРОВСК, 24 фев - РИА Новости. Глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО), сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Глава Хабаровского муниципального района Сергей Александрович Будкин принял решение отправиться в зону СВО. С большим уважением отношусь к его поступку, это решение настоящего мужчины. Для меня оно не стало неожиданным – Сергей Александрович большую часть своей жизни посвятил службе на благо России", - написал Демешин в Telegram-канале.
Как сообщил глава региона, Будкин после окончания Голицынского военного института Пограничных войск более 20 лет посвятил службе в ФСБ России. За это время он получил медаль Суворова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, две медали "За отвагу", два ордена Мужества, медаль "За спасение заложников 1–3 сентября 2004 года г.Беслан". И это не все его награды, отметил Демешин.
"Мы договорились, что, выполнив свой воинский долг, примерно через полгода Сергей Александрович вернется на свою должность и продолжит развивать Хабаровский район", - заключил губернатор.
Сергей Будкин родился 7 мая 1972 года в городе Корсаков Сахалинской области. Стал руководить Хабаровским районом с 17 декабря 2024 года.
РоссияКорсаковСахалинская областьДмитрий ДемешинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
