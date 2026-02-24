Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 24.02.2026
14:35 24.02.2026
В Кемерово объявили режим "черного неба"
В Кемерово объявили режим "черного неба"
кемерово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Кемерово, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Кемерово объявили режим "черного неба"

Смог в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово до 27 февраля, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В городе Кемерово НМУ – с 18 часов (14 часов мск) 24 февраля до 18 часов (14 часов мск) 27 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
"Черное небо" - это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
