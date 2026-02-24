В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ

АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Два трансвестита, подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ, задержаны в городе Атырау на западе Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него этого заболевания, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сообщается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших.