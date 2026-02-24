Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ
11:21 24.02.2026
В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ
В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ
в мире
атырау
казахстан
россия
атырау
казахстан
россия
в мире, атырау, казахстан, россия
В мире, Атырау, Казахстан, Россия
В Казахстане задержали двух транс-персон*, подозреваемых в заражении ВИЧ

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
АСТАНА, 24 фев - РИА Новости. Два трансвестита, подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ, задержаны в городе Атырау на западе Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
Атырау задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учёте с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон*", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него этого заболевания, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сообщается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших.
Законодательством Казахстана осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан рассматривается как тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
*ЛГБТ*-движение признано экстремистским и запрещено в России.
В миреАтырауКазахстанРоссия
 
 
