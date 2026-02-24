Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самой дешевой картошкой
03:06 24.02.2026
Названы регионы с самой дешевой картошкой
Названы регионы с самой дешевой картошкой
Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 24.02.2026
2026
россия, брянская область, пензенская область, общество, республика мордовия
Россия, Брянская область, Пензенская область, Общество, Республика Мордовия
Названы регионы с самой дешевой картошкой

РИА Новости: самый дешевый картофель в январе был в Мордовии

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку регионов с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия - 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской области, где килограмм стоил в начале года 35,3 рубля, а также в Смоленской области - 35,4 рубля.
Жители Нижегородской области в среднем тратят 36,3 рубля за килограмм картофеля, а Чувашии и Курской области - по 36,4 рубля. Чуть дороже - 36,8 рубля - картошка обойдется в Омской области, в Марий Эл за нее попросят 37,2 рубля. Десятку регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область с 37,4 рубля.
Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 50,5 рубля.
РоссияБрянская областьПензенская областьОбществоРеспублика Мордовия
 
 
