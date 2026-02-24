Рейтинг@Mail.ru
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
09:39 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за поиск очередных способов навредить России. Об этом он написал... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:39:00+03:00
2026-02-24T09:39:00+03:00
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад

Мему поразило желание Каллас вернуться к вопросу замороженных российских активов

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за поиск очередных способов навредить России. Об этом он написал в соцсети X.

Поводом стало ее предупреждение, что если не удастся выделить Украине 90 миллиардов евро, то ЕС вернется к варианту с использованием российских замороженных активов.
"Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности", — говорится в публикации.

Политик добавил, что если есть что-то, чтобы дать ЕС место за столом переговоров, так это возвращение этих активов и изменение отношения к России.

"Европе в основном не хватает мозгов", — отметил он.

Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет санкций против России, так и выделение 90 млрд евро Киеву до тех пор, пока Украина не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
