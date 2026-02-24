https://ria.ru/20260224/inter-bud-glimt-smotret-onlayn-2076460288.html
"Интер" – "Будё-Глимт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
"Интер" – "Будё-Глимт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Интер" – "Будё-Глимт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
Итальянский "Интер" и норвежский "Будё-Глимт" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T22:00:00+03:00
2026-02-24T22:00:00+03:00
2026-02-24T22:00:00+03:00
футбол
интер
будё-глимт
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603420432_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_49fe2b3bd0df7308945f239b85539b4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603420432_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_36a365de41e59e8718699aa618a5940b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интер, будё-глимт, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Интер, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт