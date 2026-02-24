https://ria.ru/20260224/hokkeist-2076490305.html
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ
Нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T18:52:00+03:00
2026-02-24T18:52:00+03:00
2026-02-24T18:52:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988015470_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_3a81f58b933e8169bf1ee5f5e131c07b.jpg
https://ria.ru/20260224/dinamo-2076377892.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988015470_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_38fc1df0dd2a62beeea58df45ca5b2d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
металлург (магнитогорск), северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ
Хоккеист "Металлурга" Силантьев получил травму в матче КХЛ против "Северстали"