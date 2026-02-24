Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело
04:43 24.02.2026
В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело
В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело - РИА Новости, 24.02.2026
В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело
Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по... РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
хабаровск
хабаровский край
россия
2026
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело

В Хабаровске, где из-за аварии без тепла остались 200 домов, возбудили дело

Зима в Хабаровске
Зима в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Зима в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)… В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития", - сообщает следственное управление в Telegram-канале.
Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района ранее организовала проверку. Минэнерго региона информировало также, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы.
Как сообщал в понедельник вечером губернатор региона Дмитрий Демешин, аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника.
По информации краевого министерства энергетики, работы по устранению аварии продолжаются. К 11.00 (4.00 мск) теплосеть начнут заполнять водой.
Происшествия Хабаровск Хабаровский край Россия Дмитрий Демешин Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала