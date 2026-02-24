https://ria.ru/20260224/gumennik-2076296056.html
Гуменник оценил победу Шайдорова на Олимпиаде-2026
Гуменник оценил победу Шайдорова на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Гуменник оценил победу Шайдорова на Олимпиаде-2026
Российский фигурист Петр Гуменник назвал заслуженной победу представителя Казахстана Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник назвал заслуженной победу представителя Казахстана Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании.
«
"Миша - большой молодец. В ситуации, когда остальные допустили ошибки, он сумел воспользоваться своим шансом. Результат неожиданный, но случайных чемпионов на Олимпиаде не бывает", - сказал Гуменник журналистам.