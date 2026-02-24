"Сделал все, что мог": Гуменник оценил свой результат на Олимпиаде

«

"Своим выступлением доволен, сделал все, что мог. Что подготовил, то и показал. Впечатления от Олимпиады позитивные. Привез из Милана огромное количество сувениров и подарков. Даже не был уверен, что все поместится в багаж. Самое яркое впечатление — пожалуй, это прокат произвольной программы. Думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции, и их нужно будет сдерживать. На удивление, после завершения выступления был спокоен. Все свои эмоции вложил в финал программы", — сказал Гуменник журналистам.