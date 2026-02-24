"Сделал все, что мог": Гуменник оценил свой результат на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник заявил журналистам, что доволен своим выступлением на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Своим выступлением доволен, сделал все, что мог. Что подготовил, то и показал. Впечатления от Олимпиады позитивные. Привез из Милана огромное количество сувениров и подарков. Даже не был уверен, что все поместится в багаж. Самое яркое впечатление — пожалуй, это прокат произвольной программы. Думал, что, если сделаю все элементы чисто, меня будут переполнять эмоции, и их нужно будет сдерживать. На удивление, после завершения выступления был спокоен. Все свои эмоции вложил в финал программы", — сказал Гуменник журналистам.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрилет российских спортсменов с Олимпийских игр
Прилет российских спортсменов с Олимпийских игр
Гуменник в ночь на вторник вернулся в Санкт-Петербург после участия в Олимпиаде-2026.
"Меня предупредили, что будут встречающие, но такого приема не ожидал. Обязательно дам автографы и сфотографируюсь со всеми желающими. Количество сообщений, полученных в социальных сетях, зашкаливало. Ответить всем не смог, но поблагодарить хочу всех!" — добавил Гуменник.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрилет российских спортсменов с Олимпийских игр
Прилет российских спортсменов с Олимпийских игр
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.