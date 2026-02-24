https://ria.ru/20260224/gumennik-2076293704.html
"Немного растерялся": Гуменник рассказал о своем первом дне на Олимпиаде
"Немного растерялся": Гуменник рассказал о своем первом дне на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Немного растерялся": Гуменник рассказал о своем первом дне на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник признался, что в первое время после прибытия в Италию для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года растерялся и что... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T02:19:00+03:00
2026-02-24T02:19:00+03:00
2026-02-24T03:48:00+03:00
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_0:0:3440:1934_1920x0_80_0_0_89d6b0772e96d966f42f0eaf0a8c4024.jpg
https://ria.ru/20260224/petrosyan-2076293433.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_cc2a31c124907962ccb6761587bbfa14.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
"Немного растерялся": Гуменник рассказал о своем первом дне на Олимпиаде
Гуменник: приложил усилия, чтобы сконцентрироваться на прокате на Олимпиаде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник признался, что в первое время после прибытия в Италию для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года растерялся и что приложил усилия для концентрации на своих выступлениях.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
«
"Старался переключаться и отвлекаться от фигурного катания. Общался с другими фигуристами, играл в компьютерные игры и на фортепиано. Первый день после заселения в олимпийскую деревню даже немного растерялся. Пришлось приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на выступлении", - сказал Гуменник журналистам.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.