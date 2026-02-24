"Немного растерялся": Гуменник рассказал о своем первом дне на Олимпиаде

«

"Старался переключаться и отвлекаться от фигурного катания. Общался с другими фигуристами, играл в компьютерные игры и на фортепиано. Первый день после заселения в олимпийскую деревню даже немного растерялся. Пришлось приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на выступлении", - сказал Гуменник журналистам.