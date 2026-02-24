https://ria.ru/20260224/gumennik-2076288512.html
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Пулково.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.