Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Пулково.

На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.