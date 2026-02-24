Рейтинг@Mail.ru
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде
Фигурное катание
 
01:06 24.02.2026 (обновлено: 03:47 24.02.2026)
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
россия
россия
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, россия
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Россия
Гуменник вернулся в Россию после участия в Олимпиаде

Фигурист Гуменник прилетел в Санкт-Петербург после участия в Олимпиаде-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула после участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Пулково.
На Играх-2026, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, российский фигурист показал 12-й результат в короткой программе мужчин и чисто исполнил произвольную программу. Гуменник с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Петр Гуменник
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
 
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Россия
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
