В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства

МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Участники заседания Высшего госсовета Союзного государства 26 марта планируют обсудить семь вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Президент Беларуси, Председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко 26 февраля примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Мероприятие состоится в Москве, повестка дня включает семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении.
На заседании предстоит обсудить основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, сообщила пресс-служба.
Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества.