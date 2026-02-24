Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства - РИА Новости, 24.02.2026
16:15 24.02.2026
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства
Участники заседания Высшего госсовета Союзного государства 26 марта планируют обсудить семь вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия, сообщает... РИА Новости, 24.02.2026
Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Участники заседания Высшего госсовета Союзного государства 26 марта планируют обсудить семь вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия, сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Президент Беларуси, Председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко 26 февраля примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Мероприятие состоится в Москве, повестка дня включает семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Лукашенко заявил о создании армии, способной охладить пыл любого агрессора
23 февраля, 07:38
На заседании предстоит обсудить основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, сообщила пресс-служба.
Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Мир втягивается в безумную гонку ядерных вооружений, заявил Лукашенко
23 февраля, 12:12
 
