В Белоруссии рассказали, что обсудят на Госсовете Союзного государства

На заседании предстоит обсудить основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, сообщила пресс-служба.