В Приморье задержали подозреваемого в госизмене
02:54 24.02.2026 (обновлено: 02:55 24.02.2026)
В Приморье задержали подозреваемого в госизмене
В Приморье задержали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 24.02.2026
В Приморье задержали подозреваемого в госизмене
Сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче ГУР Украины информации об оборонных объектах Приморья и инфраструктуре железнодорожных путей
происшествия
украина
приморский край
россия
украина
приморский край
россия
2026
происшествия, украина, приморский край, россия, telegram
Происшествия, Украина, Приморский край, Россия, Telegram
В Приморье задержали подозреваемого в госизмене

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче ГУР Украины информации об оборонных объектах Приморья и инфраструктуре железнодорожных путей, сообщает региональная антитеррористическая комиссия.
"Задержан подозреваемый в государственной измене. Подозреваемый работал на ГУР министерства обороны Украины. Через мессенджер Telegram передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей. Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Происшествия Украина Приморский край Россия Telegram
 
 
