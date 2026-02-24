В Приморье задержали подозреваемого в госизмене

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче ГУР Украины информации об оборонных объектах Приморья и инфраструктуре железнодорожных путей, сообщает региональная антитеррористическая комиссия.
"Задержан подозреваемый в государственной измене. Подозреваемый работал на ГУР министерства обороны Украины. Через мессенджер Telegram передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей. Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
