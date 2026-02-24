Рейтинг@Mail.ru
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026
Фигурное катание
 
03:08 24.02.2026
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026
Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил журналистам, что команде россиянки не удалось показать свой уровень на зимних... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, аделия петросян, александра игнатова (трусова), даниил глейхенгауз
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Александра Игнатова (Трусова), Даниил Глейхенгауз
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026

Хореограф Петросян Глейхенгауз: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил журналистам, что команде россиянки не удалось показать свой уровень на зимних Олимпийских играх 2026 в Италии.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
«
"В 2022 году в Пекине Саша (Трусова) прыгнула пять четверных, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который был здесь. Мировое фигурное катание точно лучше не стало, но мы не смогли показать свой уровень", - сказал Глейхенгауз.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникАделия ПетросянАлександра Игнатова (Трусова)Даниил Глейхенгауз
 
