Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Хореограф Петросян: мы не смогли показать свой уровень на Олимпиаде-2026
Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил журналистам, что команде россиянки не удалось показать свой уровень на зимних...
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
аделия петросян
александра игнатова (трусова)
даниил глейхенгауз
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил журналистам, что команде россиянки не удалось показать свой уровень на зимних Олимпийских играх 2026 в Италии.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
«
"В 2022 году в Пекине Саша (Трусова) прыгнула пять четверных, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который был здесь. Мировое фигурное катание точно лучше не стало, но мы не смогли показать свой уровень", - сказал Глейхенгауз.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место. Россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.