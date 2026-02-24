"Были боли и травмы": Глейхенгауз высказался о фигуристке Петросян

https://ria.ru/20260224/gleykhengauz-2076296669.html
Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал журналистам, что спортсменка испытывала боли из-за травм на протяжении... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Глейхенгауз: у фигуристки Петросян были боли и травмы весь сезон
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер-хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал журналистам, что спортсменка испытывала боли из-за травм на протяжении сезона.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"С Байкалом точно в ее случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были. Мы про это говорили", - сказал Глейхенгауз.
На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.